Arte duranguense de luto: fallece el maestro José Candelario Vázquez Moreno

La madrugada de este jueves se informó el fallecimiento del maestro y artista José Candelario Vázquez Moreno, una de las figuras más representativas de la plástica local y formador de generaciones de creadores en el estado. De acuerdo con información cercana a su entorno, el artista permaneció hospitalizado durante los últimos días debido a complicaciones de salud.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Vázquez Moreno dejó una profunda huella tanto en la creación artística como en la enseñanza. Egresado de la hoy Facultad de Pintura, Escultura y Artesanías de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), complementó su formación con estudios de posgrado, entre ellos una maestría en Educación y otra en Didáctica de las Artes por la Universidad de Guadalajara. Además, formó parte de las últimas generaciones de alumnos del reconocido maestro Francisco Montoya de la Cruz.

UNA VIDA DEDICADA AL ARTE

Desde muy joven descubrió su vocación por las artes visuales. En una entrevista concedida recientemente en el marco del proyecto “Andamios, mural de norte a sur” del Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED), recordó que ingresó a la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías en 1967 para formarse como pintor, escultor y grabador.

Más adelante amplió sus conocimientos con estudios en Derecho y diversos cursos especializados, entre ellos una beca para asistir al Taller Siqueiros en Cuernavaca, donde profundizó en técnicas de muralismo y escultura monumental.

Su producción artística se distinguió por la representación de la cultura, las tradiciones y los paisajes de México, así como por una propuesta estética influenciada por la riqueza cromática del arte wixárika. A lo largo de los años desarrolló una técnica propia basada en el uso minucioso del color y la saturación de puntos, elementos que terminaron por convertirse en una firma visual de su trabajo.

PROMOTOR Y FORMADOR DE GENERACIONES

Paralelamente a su carrera como creador, José Candelario Vázquez construyó una sólida trayectoria docente. Impartió clases en distintos espacios educativos y culturales, desde academias de arte y talleres comunitarios hasta la propia facultad de la que egresó, donde durante años estuvo al frente de materias relacionadas con la historia del arte en México.

En sus últimas declaraciones públicas destacó la importancia de fortalecer la identidad artística de las nuevas generaciones frente a los desafíos tecnológicos contemporáneos. Consideraba que herramientas como la inteligencia artificial podían ser aprovechadas por los jóvenes creadores, siempre que no sustituyeran la búsqueda de una voz propia y una propuesta personal.

TRAYECTORIA DENTRO Y FUERA DE DURANGO

A lo largo de su carrera participó en más de 100 exposiciones colectivas en ciudades como Durango, Saltillo, Monterrey, Ciudad Juárez, San Luis Potosí, Aguascalientes, Puebla, Querétaro, Ciudad de México, Guadalajara, Toluca y San Miguel de Allende, además de presentaciones internacionales en Córdoba, Argentina.

También obtuvo en nueve ocasiones el primer lugar estatal de los Concursos Nacionales para los Trabajadores, representando a Durango a nivel nacional. Fue beneficiario de estímulos para creadores con trayectoria y colaboró activamente en proyectos culturales y comunitarios impulsados por instituciones estatales.

SU ÚLTIMA PARTICIPACIÓN

Hace apenas unas semanas, el maestro formó parte de “Andamios, mural de norte a sur”, proyecto que actualmente se desarrolla en el Museo de Arte Contemporáneo “El Palacio de los Gurza” y que reúne a un centenar de pintores. En este mural presentó un autorretrato cargado de simbolismo, acompañado por una vasija que evocaba su trabajo artesanal y el camino creativo que construyó a lo largo de toda una vida.