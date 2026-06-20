Artesanas de Durango participan en feria de Coyoacán

La riqueza cultural de los pueblos originarios de Durango tendrá presencia en la Tercera Feria Artesanal “Nuestras Culturas Viven”, con la participación de las maestras artesanas Eliria Mijares Reyes y Cecilia Mijares Reyes, reconocidas portadoras del conocimiento tradicional del pueblo O’dam y referentes del trabajo artesanal indígena en el estado.

Durante este fin de semana, ambas creadoras compartirán su legado en el Museo Nacional de Culturas Populares, en Coyoacán, Ciudad de México, un espacio dedicado a la preservación y difusión de las expresiones culturales que dan identidad a México.

Participación

Su presencia responde al reconocimiento de una trayectoria construida a partir del trabajo comunitario, la transmisión de saberes ancestrales y la defensa de las tradiciones que han pasado de generación en generación.

Más que una exhibición de piezas artesanales, la participación de Eliria y Cecilia representa la oportunidad de acercar al público a una visión del mundo que permanece viva en las comunidades indígenas de Durango.

Como mujeres trabajadoras, jefas de familia y guardianas de una herencia cultural invaluable, ambas han dedicado años a preservar técnicas y conocimientos que forman parte de la memoria colectiva de su pueblo.

Su labor se inscribe dentro de una tradición que encuentra en la artesanía una forma de narrar historias, expresar identidad y fortalecer los vínculos comunitarios.

Cada una de sus creaciones es también un testimonio de resistencia cultural y una muestra de la vigencia de los saberes indígenas en la actualidad.

La Feria Artesanal “Nuestras Culturas Viven” reunirá a cerca de 40 maestras y maestros artesanos provenientes de distintas regiones del país, en una celebración de la diversidad cultural mexicana y del patrimonio vivo que se conserva en las comunidades.

Además de la exposición y venta de artesanías, el programa contempla conversatorios, talleres, presentaciones editoriales, música y danza, propiciando un diálogo entre creadores, especialistas y público.