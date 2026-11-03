Artistas exhiben en el ITD carpeta gráfica 'Día de muertos, para resistir otras muertes'

Memoria, denuncia y resistencia son los pilares de “Día de Muertos, para resistir otras muertes”, una exposición colectiva que se inauguró en el Centro de Información del Instituto Tecnológico de Durango (ITD), una carpeta de grabados que reúne distintas miradas sobre la muerte, las tradiciones mexicanas y las problemáticas sociales que atraviesan al país y al mundo.

El proyecto fue coordinado por el Taller Popular de Comunicación Gráfica (TPCG) en 2025, con sede en Ciudad de México, que convocó a diversos colectivos y espacios dedicados a la producción gráfica. Entre ellos se encuentra el Laboratorio Gráfico Siete Vidas, de Durango, cuya participación surgió a partir de una invitación realizada por el maestro Antonio Valverde, uno de los coordinadores del taller organizador.

Un año después se presenta en la capital esta carpeta como resultado de un ejercicio de colaboración entre Café Galería La Resistencia, de Ciudad de México ; Taller de Estampa Venus Gráfica, de Tlaxcala; Laboratorio Gráfico Siete Vidas, de Durango; Contra Luz; el taller gráfico de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, así como el propio Taller Popular de Comunicación Gráfica.

DISTINTAS MIRADAS

La exposición está integrada por 27 estampas realizadas por 27 artistas provenientes de Ciudad Juárez, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Oaxaca, Tlaxcala, Jalisco, además de Chicago y Francia , lo que convierte a la carpeta en un encuentro de distintas geografías, experiencias y lenguajes visuales.

Por parte de Durango participan integrantes del Laboratorio Gráfico Siete Vidas, Liliana Cortez, Arturo Ávila, Israel Torres y Alejandra Cortez, quienes se suman a esta propuesta colectiva que encuentra en el grabado un medio para compartir reflexiones sobre la vida, la muerte y las distintas formas de violencia.

ENTRE FIESTA, ESPIRITUALIDAD Y DENUNCIA

Las estampas construyen un recorrido visual en el que conviven las representaciones festivas y populares del Día de Muertos con imágenes de carácter esotérico, espiritual y social. Calaveras, fantasmas, músicos, malabaristas, catrinas, cempasúchil y dichos populares aparecen como parte de un imaginario que reconoce la tradición mexicana y sus distintas formas de relacionarse con la muerte.

A estas representaciones se suman elementos vinculados con otras dimensiones simbólicas, como los ríos del más allá, los altares, los rituales, las barcas que cruzan ríos, los sueños y animales asociados con la cosmovisión mexicana, entre ellos los xoloitzcuintles y los venados.

Sin embargo, la exposición también se aleja de una visión exclusivamente festiva. Algunas piezas adquieren un carácter de denuncia al abordar problemáticas como las desapariciones y los feminicidios en México, así como el genocidio en Palestina.

De esta manera, la muerte deja de ser únicamente una figura simbólica o una tradición conmemorativa para convertirse en una referencia directa a las violencias que marcan la realidad contemporánea.

UN ESPACIO PARA LA MEMORIA

La carpeta gráfica comparte espacio con el altar de Día de Muertos que la institución dedicó a los jóvenes víctimas del Ejército y el Gobierno mexicano durante el movimiento estudiantil de 1968.

La coincidencia entre ambas propuestas fortalece el sentido de la muestra, pues tanto el altar como los grabados recuperan la memoria de quienes han perdido la vida en distintos contextos, al tiempo que reivindican el arte y las expresiones culturales como espacios para recordar, cuestionar y mantener vigentes las causas sociales.

“Día de Muertos, para resistir otras muertes” plantea así un diálogo entre tradición y actualidad, donde el grabado recupera los símbolos de una celebración profundamente arraigada en México para llevarlos hacia otras lecturas, las de la memoria colectiva, la justicia y la resistencia.