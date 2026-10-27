Artistas se suman a la defensa de bibliotecas municipales en Durango

La posibilidad de que más bibliotecas municipales de Durango dejen de operar ha generado inconformidad entre integrantes de la comunidad cultural, entre ellos pintores y escritores, quienes han manifestado su preocupación por el futuro de estos espacios dedicados a la lectura, la investigación y el acceso al conocimiento.

Como parte de esta movilización, se impulsó una petición en la plataforma Change.org bajo el título “No al cierre de Bibliotecas en Durango”, la cual superó ya las mil firmas. La inconformidad no se limita a la permanencia de los edificios, sino que también pone sobre la mesa el papel que desempeñan las bibliotecas en las comunidades, particularmente para estudiantes, niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores y habitantes que encuentran en ellas una alternativa gratuita para acercarse a los libros y realizar actividades educativas y culturales.

CONVOCAN A MOVILIZACIÓN PACÍFICA

Como parte de las acciones para defender estos espacios, ciudadanos y escritores convocan a una movilización pacífica el próximo sábado a las 11:00 horas, en la Plaza de Armas de Durango.

La actividad contempla un micrófono abierto para leer posicionamientos, escritos y poemas de protesta, además de un intercambio de libros. Los organizadores invitan a los asistentes a llevar textos, carteles y mensajes en favor de las bibliotecas públicas y gratuitas, bajo la consigna de que la cultura es un derecho.

La convocatoria busca sumar voces a la defensa de estos recintos y visibilizar la importancia de mantener espacios públicos para leer, pensar, compartir conocimientos y organizar actividades culturales de acceso gratuito.

PIDEN INFORMACIÓN Y FRENAR LOS CIERRES

La artista duranguense Esperanza Vázquez Hernández, quien impulsó la petición en Change, también presentó una solicitud formal de información pública dirigida al director del Instituto Municipal para el Desarrollo Humano y de Valores (INDEHVAL), Giovanni Rosso Güereca, con copia a la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Durango.

El documento solicita suspender los cierres de bibliotecas municipales mientras se esclarece la situación de cada recinto y se proporciona información suficiente para conocer las razones detrás de las decisiones administrativas.

Entre los puntos planteados se encuentra la entrega de una relación actualizada de las bibliotecas municipales, con sus domicilios y situación operativa, así como la identificación de aquellas que hayan cerrado definitivamente, se encuentren en proceso de cierre o estén sujetas a evaluaciones para su posible reubicación o reorganización.

La petición también exige conocer los acuerdos administrativos que sustenten estas medidas, los criterios técnicos y presupuestarios utilizados, los estudios de impacto social y cultural, y las alternativas que se analizaron antes de considerar el cierre de algún espacio.

Otro de los aspectos señalados es la protección de los acervos. La iniciativa solicita información sobre el inventario, resguardo, conservación y destino de los libros, documentos, fotografías, publicaciones locales y demás materiales que formen parte de las bibliotecas afectadas, con el propósito de evitar su deterioro, pérdida o dispersión y garantizar que continúen disponibles para la población.

Asimismo, plantea conocer si se consultó a usuarios, vecinos, trabajadores bibliotecarios y organizaciones culturales antes de tomar decisiones, además del presupuesto destinado a la red municipal durante 2025 y 2026.

LLAMAN A AUTORIDADES CULTURALES A INTERVENIR

La iniciativa ciudadana también dirige un llamado al Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED) y a la Comisión de Bibliotecas del Congreso del Estado para que, dentro de sus respectivas atribuciones, atiendan sus responsabilidades en materia de protección y conservación de las bibliotecas y de garantía del derecho a la cultura.

El planteamiento busca que la discusión sobre el futuro de estos espacios no se limite a cuestiones administrativas o presupuestarias, sino que considere sus repercusiones educativas, sociales y culturales, así como las necesidades de las comunidades que dependen de sus servicios.

En el escrito se señala que cualquier determinación sobre el cierre, traslado o reorganización de una biblioteca debe contar con fundamentos legales y documentación que permita conocer sus motivos, además de contemplar medidas para que las personas usuarias no pierdan el acceso a los servicios bibliotecarios.

La petición también solicita que las autoridades informen si existen diagnósticos sobre la asistencia, los costos de operación, las necesidades de cada recinto y el impacto que tendría su desaparición, así como las medidas implementadas para intentar mantenerlos en funcionamiento.

FOMENTO A LAS BIBLIOTECAS

La discusión también remite a las obligaciones establecidas en el capítulo IX de la Ley de Cultura para el Estado de Durango, dedicado al fomento y promoción del libro y la lectura.

El artículo 51 establece que las instituciones culturales, en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado, deben fomentar el hábito de la lectura entre la población y promover el acceso a la producción escrita.

Por su parte, el artículo 52 contempla acciones para alcanzar esos objetivos, entre ellas impulsar la creación, ampliación, rehabilitación y equipamiento de salas de lectura y bibliotecas; establecer programas de promoción del libro y la lectura; facilitar la edición, adquisición y distribución de materiales culturales, y estimular especialmente la lectura de obras de escritores duranguenses.

Estos artículos constituyen un referente para la discusión sobre la continuidad de los servicios bibliotecarios, pues reconocen la promoción de la lectura y el fortalecimiento de las bibliotecas como parte de las acciones que deben impulsar las instituciones culturales y educativas.

Sin embargo, estas disposiciones, por sí solas, no permiten afirmar que toda biblioteca municipal esté legalmente impedida para cerrar. La legalidad de una decisión concreta depende también de las normas aplicables, las competencias de las autoridades y los procedimientos que correspondan.

¿QUÉ DICE LA LEY?

La decisión sobre el funcionamiento de las bibliotecas municipales involucra distintas instancias. El Ayuntamiento tiene atribuciones sobre la administración de sus servicios, mientras que el Gobierno estatal y las autoridades culturales participan dentro de sus respectivas competencias.

La Ley de Cultura para el Estado de Durango contempla expresamente, en su artículo 27, fracción XIII, la creación, ampliación y mantenimiento de bibliotecas, hemerotecas, casas municipales de cultura, museos, auditorios, teatros y centros culturales como parte de las atribuciones municipales en materia cultural.

Por ello, para conocer la situación de las bibliotecas municipales de Durango, es necesario que el Ayuntamiento informe sobre los motivos administrativos, presupuestarios y técnicos de los posibles cierres, así como los acuerdos que los respaldan.

La solicitud de información impulsada por Vázquez Hernández busca precisamente que las autoridades transparenten sus decisiones, expliquen qué alternativas se consideraron para mantener en funcionamiento estos espacios y garanticen la protección de sus acervos y la continuidad del acceso público a la lectura y la cultura.