Arturo Gilio fue el gran triunfador de la Corrida Villista de la Revolución Mexicana celebrada la noche del viernes 20 de noviembre en la Plaza de Toros Alejandra de Durango, al cortar dos orejas y salir a hombros tras la lidia del último ejemplar de la velada. El duranguense conectó con los tendidos en una actuación que le permitió firmar la faena más destacada del festejo.

Ante una asistencia cercana a los tres cuartos de entrada y en una noche fresca, el cartel reunió a Gilio y al rejoneador español Pablo Hermoso de Mendoza. Para la ocasión se lidiaron toros de las ganaderías Marrón, destinados al rejoneo, y Arroyo Zarco, encierro que en líneas generales ofreció condiciones para el lucimiento de los actuantes.

Gran actuación

La actuación de Gilio comenzó con una labor que fue reconocida con una ovación. Sin embargo, el momento clave llegó en su segundo turno, cuando aprovechó las condiciones del último toro de Arroyo Zarco para construir una faena de mayor profundidad y eficacia, suficiente para recibir dos orejas por parte de la autoridad.

Foto: Cortesía

Gracias a esa actuación, el diestro lagunero abrió la puerta grande y se convirtió en el nombre propio de la noche. La recompensa confirmó el buen momento por el que atraviesa y le permitió celebrar un triunfo de peso ante la afición de su tierra.

Momentos para el recuerdo

Por su parte, Pablo Hermoso de Mendoza también dejó pasajes de calidad. El experimentado rejoneador fue ovacionado tras su primera actuación y posteriormente cortó una oreja en su segundo ejemplar, mostrando la técnica y dominio que lo han distinguido a lo largo de su trayectoria.

Al final, la Corrida Villista dejó un balance positivo para los protagonistas y para el público duranguense. Con toros de buen comportamiento, una entrada sólida y actuaciones premiadas, la noche quedó marcada por el triunfo de Arturo Gilio, quien se adueñó del festejo y salió a hombros como máximo vencedor de la jornada.