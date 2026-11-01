Asaltan a adulto mayor en el fraccionamiento Granja Graciela; presunto responsable portaba arma de fuego

Un adulto mayor fue víctima de un robo con violencia durante la tarde del sábado 31 de octubre, en calles del fraccionamiento Granja Graciela, de la ciudad de Durango, donde presuntamente f ue amenazado con un arma de fuego para despojarlo de dinero en efectivo.

El hecho fue reportado alrededor de las 16:15 horas, mediante una llamada al número de emergencias 911, en la que se solicitó la intervención de las corporaciones de seguridad ante el asalto cometido en perjuicio de un hombre.

De acuerdo con la información recabada, l a víctima es una persona del sexo masculino, de 62 años de edad , quien se encontraba en las inmediaciones de la avenida Profesor Justo Sierra, cerca del cruce con la avenida Atenguillo.

Fue un familiar del afectado quien realizó el reporte a las autoridades, luego de que su suegro le comunicara que momentos antes había sido interceptado por una persona que presuntamente portaba un arma de fuego.

Según lo manifestado por el reportante, el individuo logró despojar al adulto mayor de una cantidad de dinero en efectivo , cuyo monto no fue precisado en la información inicial proporcionada a las autoridades.

Asimismo, señaló que en el robo presuntamente participaron dos mujeres, quienes habrían auxiliado al responsable para cometer el ilícito y que, de acuerdo con el reporte, todavía se encontraban en las inmediaciones del fraccionamiento.

Ante esta situación, se solicitó la presencia de elementos de seguridad para atender el señalamiento y tratar de ubicar a las personas involucradas.