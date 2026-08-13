Asaltan a joven en el Real Victoria; víctima sale con machete a buscar a los ladrones

Un joven fue víctima de un asalto durante la madrugada de este jueves y, molesto por lo ocurrido, tomó un machete y salió de su domicilio para tratar de localizar a quienes momentos antes lo habían despojado de sus pertenencias.

El reporte se recibió alrededor de las 03:00 horas del jueves 13 de agosto, en un domicilio de la calle Picasso, en el fraccionamiento Real Victoria II, de la ciudad de Durango, desde donde familiares del muchacho solicitaron apoyo.

Nicolasa explicó que su sobrino, identificado como Javier, llegó a la vivienda y les contó que varias personas lo habían asaltado calles atrás, aunque no precisó el punto exacto donde ocurrió la agresión.

Según el relato del joven, los sujetos intentaron golpearlo y uno de ellos sacó una navaja para amenazarlo.

Finalmente, le quitaron un teléfono celular Samsung, unos audífonos y su cartera, en la cual llevaba su identificación y una cantidad de dinero que no fue precisada.

Tras contar lo sucedido, Javier tomó un machete propiedad del esposo de su tía y salió nuevamente a la calle, presuntamente con la intención de buscar a los responsables del asalto, situación que preocupó a sus familiares ante el riesgo de que pudiera resultar lesionado o involucrarse en otro problema.

Elementos de la Policía Investigadora del Delito arribaron al domicilio y recabaron la información sobre lo sucedido.

Posteriormente, realizaron un recorrido por los alrededores para tratar de encontrar al joven; sin embargo, la búsqueda no tuvo resultados y tampoco fue posible establecer el lugar exacto donde ocurrió el robo.

La familia manifestó su intención de acudir a la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia por el asalto y solicitar que se investigue a los responsables, mientras permanecían a la espera del regreso de Javier, debido a que no tenían manera de comunicarse con él.