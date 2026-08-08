Asaltan a joven en pleno Centro de Durango; lo golpean para quitarle celular y cartera

Un joven fue víctima de un asalto con violencia durante los primeros minutos de este sábado en la Zona Centro de la ciudad de Durango, donde dos sujetos que viajaban en una motocicleta lo interceptaron para despojarlo de su teléfono celular y su cartera.

El atraco ocurrió pasada la medianoche sobre la calle Cuauhtémoc, en el cruce con la avenida 20 de Noviembre. De acuerdo con el afectado, caminaba por el lugar cuando una motocicleta roja se detuvo junto a la banqueta y de ella descendió uno de los ocupantes.

El hombre le exigió que entregara sus pertenencias; sin embargo, al intentar resistirse, recibió un golpe en el pecho. Acto seguido, el delincuente le arrebató de la mano un teléfono celular de la marca OPPO, color azul, además de su cartera.

Mientras el asalto se consumaba, el segundo sujeto permaneció a bordo de la motocicleta listo para emprender la huida. Una vez obtenido el botín, ambos escaparon a toda velocidad por la Cuauhtémoc con dirección hacia Dolores del Río.

La víctima, identificada con las iniciales A.A.G., pidió ayuda a una persona que pasaba por el lugar para reportar el robo al número de emergencias 911, ya que se había quedado sin teléfono para solicitar apoyo.

Minutos después arribaron elementos de la Policía Investigadora del Delito, quienes recabaron la versión del afectado. Según su descripción, el conductor llevaba casco negro, sudadera blanca y pantalón de mezclilla azul, mientras que el pasajero portaba casco negro, chamarra verde y pants gris.

Las autoridades orientaron al joven para que presentara la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Durango, mientras continúan las investigaciones para tratar de identificar y localizar a los responsables de este violento robo registrado en una de las zonas más transitadas de la capital duranguense.