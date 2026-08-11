Asaltan a mujer afuera de un Oxxo en la ciudad de Durango; ladrones le quitaron 250 pesos

Una mujer fue víctima de un robo durante la noche del lunes, luego de que dos sujetos la despojaron del dinero que llevaba cuando se encontraba en la colonia Unidad Habitacional Diana Laura Riojas de Colosio, en la ciudad de Durango.

El hecho fue reportado alrededor de las 23:00 horas, cuando se solicitó la presencia de elementos de seguridad en la calle México, cerca de su cruce con avenida Durango.

De acuerdo con la información proporcionada al número de emergencias, la afectada se encontraba afuera de una tienda Oxxo cuando fue abordada por dos individuos.

Los sujetos lograron quitarle aproximadamente 250 pesos en efectivo y posteriormente se retiraron del lugar, aunque en el reporte inicial no se precisó hacia dónde escaparon.

Tampoco se dieron a conocer las características físicas o la vestimenta de los presuntos responsables, ni se estableció si utilizaron algún tipo de arma para cometer el robo.

Tras conocerse lo ocurrido se realizó el reporte correspondiente, con la finalidad de que las autoridades tomaran conocimiento del caso y trataran de ubicar a los dos sujetos señalados por la afectada.