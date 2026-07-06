Asaltan con arma de fuego un Oxxo del fraccionamiento Sahop; ladrón se llevaron 5 mil pesos

Un sujeto armado asaltó una tienda de conveniencia ubicada en el fraccionamiento Sahop, de la ciudad de Durango, de donde logró apoderarse de dinero en efectivo antes de darse a la fuga. La Fiscalía General del Estado de Durango ya investiga el caso.

El reporte fue atendido durante los primeros minutos de este lunes, luego de que se activara el botón de pánico de un Oxxo localizado sobre el Antiguo Camino a La Ferrería. Al llegar al establecimiento, los agentes se entrevistaron con empleados del negocio, quienes informaron que el atraco ocurrió alrededor de las 21:00 horas del domingo.

De acuerdo con la versión de los trabajadores, un hombre ingresó al establecimiento y, tras sacar un arma de fuego de entre sus ropas, comenzó a amenazar e insultar al personal para obligarlos a entregar el dinero de las cajas registradoras. Una vez obtenido el efectivo, abandonó el lugar con rumbo desconocido.

Durante las diligencias, los policías se entrevistaron con empleados de la tienda, quienes indicaron que el monto de lo robado ascendió a aproximadamente cinco mil pesos en efectivo. Debido a la rapidez con la que ocurrieron los hechos, no fue posible obtener características del presunto responsable.

Los elementos preventivos orientaron a los representantes de la empresa sobre el procedimiento para presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público, mientras que las autoridades ministeriales realizarán las investigaciones correspondientes para tratar de identificar y localizar al responsable del robo con violencia.