Asaltan con cuchillo a hombre afuera de su hogar, en la colonia Jalisco

Un hombre fue despojado de su bicicleta y de las llaves de su camioneta luego de ser amenazado con un cuchillo por un sujeto que, según la víctima, conoce y al que identifica con el apodo de “El Gera”.

El robo ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada del viernes 7 de agosto, en la calle Tomatlán número 112, de la colonia Jalisco, en la ciudad de Durango.

Jesús se encontraba afuera de su domicilio a bordo de una bicicleta de color negro, cuando el presunto responsable llegó hasta el lugar y lo amenazó con un arma blanca para obligarlo a entregar la bicicleta.

El afectado señaló que en la bicicleta se encontraban las llaves de un vehículo, por lo que el ladrón se las llevó junto con la unidad de dos ruedas y posteriormente escapó con dirección a la calle Bahía de Banderas.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Investigadora del Delito realizaron recorridos por los alrededores en busca del señalado, pero no lograron localizarlo.

El afectado manifestó que acudiría ante la Fiscalía General del Estado de Durango para interponer la denuncia correspondiente.