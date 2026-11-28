Un transeúnte fue víctima de un asalto a mano armada durante la noche de este viernes, cuando se encontraba sobre una de las vialidades de la capital duranguense, donde dos jóvenes lo despojaron de sus pertenencias.

El hecho delictivo fue reportado alrededor de las 19:00 horas sobre la avenida 50 Aniversario del Instituto Tecnológico de Durango, anteriormente conocida como avenida Ferrocarril, a la altura del bulevar San Antonio de Abad.

La víctima, quien se identificó como Gustavo, dio aviso a través de los números de emergencia, donde manifestó que acababa de ser asaltado por dos jóvenes.De acuerdo con el testimonio del afectado, los presuntos delincuentes lo amenazaron con un cuchillo para despojarlo de su cartera.

En la información obtenida no se precisó la cantidad de dinero que llevaba consigo el afectado ni se estableció si sufrió alguna lesión durante el atraco.Hasta el momento, no se cuenta con información sobre la identidad de los presuntos responsables ni se ha confirmado su detención.