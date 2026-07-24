Asaltan con cuchillo a taxista y le roban mil 100 pesos; ocurrió en Santiago Papasquiaro

Un taxista fue víctima de un robo con violencia la tarde de este jueves en el municipio de Santiago Papasquiaro, luego de que un pasajero lo amenazó con un cuchillo para despojarlo del dinero producto de su jornada laboral.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del entronque al poblado 10 de Abril, donde elementos de seguridad fueron movilizados tras recibir un reporte del sistema de emergencias 911 que alertaba sobre el atraco.

Al arribar al lugar, los agentes se entrevistaron con Leonel Botellos Reyes, de 57 años de edad, quien se identificó como conductor de un taxi, de la marca Nissan, línea March, con placas de circulación A350DYS.

El afectado relató que mientras realizaba un servicio, abordó su unidad un hombre que vestía una camisa azul con rayas blancas y pantalón de mezclilla, quien se sentó en el asiento trasero simulando ser un pasajero.

Sin embargo, durante el trayecto el individuo sacó un cuchillo y lo amagó para obligarlo a entregar el efectivo que llevaba consigo. Bajo amenazas, el conductor entregó aproximadamente mil 100 pesos, correspondientes a las ganancias del día.

Una vez cometido el robo, el presunto responsable descendió del vehículo y escapó a pie con dirección hacia las inmediaciones del Instituto Tecnológico de Santiago Papasquiaro, sin que pudiera ser detenido en ese momento.

Los elementos policiacos implementaron recorridos de búsqueda en la zona, además de informar de los hechos al Agente del Ministerio Público, quien tomó conocimiento del caso e inició la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades exhortaron al conductor a presentar la denuncia formal para dar continuidad a las investigaciones y realizar las diligencias necesarias que permitan identificar y localizar al presunto responsable del asalto.