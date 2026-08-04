Asaltan con cuchillos a un hombre en el fraccionamiento San Luis; lo despojaron de 3 mil pesos

Un hombre fue víctima de un violento asalto durante la madrugada de este martes en calles del fraccionamiento San Luis, luego de que dos sujetos armados con cuchillos lo interceptaran y lo despojaran de dinero en efectivo mientras se dirigía a su domicilio.

El hecho fue reportado alrededor de las 02:30 horas al sistema de emergencias 911. La víctima informó que corría por la avenida Resplandor, a la altura de la calle Elpidio G. Velázquez, cerca del Centro Cultural COCOPO, cuando comenzó a ser perseguida por dos hombres.

Según el afectado, los individuos le dieron alcance y, bajo amenazas con armas blancas, lo obligaron a entregar el dinero que llevaba consigo. Los presuntos responsables se apoderaron de aproximadamente 3 mil pesos en efectivo para después darse a la fuga con rumbo desconocido.

Tras recibir el reporte, elementos de las corporaciones de seguridad implementaron un operativo de búsqueda en la zona con las características proporcionadas por la víctima; sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con el atraco.

Las autoridades exhortaron al afectado a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Durango para integrar la carpeta de investigación y dar seguimiento al caso, además de continuar con las indagatorias para tratar de identificar y localizar a los responsables.