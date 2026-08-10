Asaltan con navaja a pasajeros de camión en Centro de Durango; ladrón roba carteras y celulares

Momentos de tensión vivieron varios pasajeros de un camión del transporte público en Durango, luego de que un sujeto subió a la unidad y, armado con una navaja, presuntamente despojó de sus pertenencias a quienes viajaban en la parte posterior.

El atraco ocurrió durante la tarde del domingo 9 de agosto, cuando la unidad de color amarillo realizaba su recorrido desde la colonia Hipódromo hacia la Zona Centro de la ciudad de Durango.

Una de las víctimas, identificada como Adolfo, relató que el presunto ladrón abordó el camión sobre la avenida 20 de Noviembre, a la altura de la calle Libertad. No fue posible establecer el número económico ni la ruta de la unidad.

Una vez dentro, el hombre se dirigió hacia la parte posterior del camión y sacó una navaja, con la cual comenzó a amenazar a algunos de los pasajeros para exigirles que entregaran sus objetos de valor.

Adolfo indicó que el individuo lo amenazó directamente y consiguió quitarle la cartera. En el reporte inicial también se señaló el robo de teléfonos celulares y otras pertenencias a pasajeros que se encontraban en los últimos asientos.

El presunto responsable fue descrito como un hombre de aproximadamente 45 años, alto, delgado y de tez morena, quien vestía chamarra negra y pantalón de mezclilla. Después del atraco permaneció algunos minutos dentro de la unidad.

Al llegar al cruce de la avenida 20 de Noviembre y Cuauhtémoc, el individuo descendió del camión y escapó, mientras que uno de los afectados realizó posteriormente el reporte al número de emergencias. Elementos policiacos acudieron cerca de las 19:45 horas para entrevistarse con la víctima.

Los agentes recabaron las características del presunto asaltante y orientaron al afectado para presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Durango. Con la información disponible se buscará establecer la identidad del responsable y determinar cuántas personas fueron víctimas del asalto.