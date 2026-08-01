Asaltan con pistola a una pareja en Villas del Manantial; les quitaron cartera y celular

Una joven y su pareja fueron víctimas de un robo con violencia durante la madrugada de este sábado en el fraccionamiento Villas del Manantial, donde dos sujetos los amenazaron con un arma de fuego y los despojaron de diversas pertenencias.

El reporte ingresó al sistema de emergencias alrededor de las 02:00 horas del 1 de agosto, cuando una persona solicitó apoyo para atender el asalto ocurrido en un domicilio ubicado sobre la calle Río Sabinas, casi con Río Aguanaval, en el mencionado asentamiento.

De acuerdo con la información proporcionada, la pareja se encontraba al exterior del departamento cuando un individuo comenzó a agredir al hombre utilizando un palo. Instantes después arribó un segundo sujeto, quien portaba un arma de fuego.

El presunto delincuente amenazó a las víctimas colocando la pistola a la altura de las costillas, situación que aprovecharon los agresores para despojarlos de una cartera, un teléfono celular y algunas prendas de vestir, para posteriormente darse a la fuga.

Las víctimas señalaron que uno de los responsables vestía ropa negra, tenía tez morena y llevaba puesta una sudadera con gorro. Además, indicaron que un vecino les comentó el lugar donde presuntamente se ocultó uno de los implicados tras cometer el atraco.

Elementos de seguridad acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar recorridos de búsqueda en la zona con el fin de localizar a los presuntos responsables; sin embargo, hasta el momento no se informó sobre personas detenidas.

Las autoridades exhortaron a los afectados a presentar la denuncia formal ante el agente del Ministerio Público para fortalecer las investigaciones y dar seguimiento al caso, con el objetivo de identificar y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.