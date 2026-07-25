Asaltan con pistola un Oxxo en Zona Centro de Durango; ladrón huyó con dinero

Un sujeto armado asaltó la mañana de este viernes una tienda Oxxo ubicada en la Zona Centro de la ciudad de Durango, donde amenazó a la empleada para obligarla a entregar el dinero de la caja registradora antes de huir con rumbo desconocido.

El hecho ocurrió alrededor de las 06:30 horas en la sucursal San Luis, localizada sobre la calle Gabino Barreda, casi esquina con Ayuntamiento. Minutos después se activó el botón de pánico silencioso, lo que movilizó a las corporaciones de seguridad.

De acuerdo con el testimonio de la trabajadora, identificada como Iveth Adalí, el presunto responsable ingresó al establecimiento vestido completamente de negro, con capucha y el rostro cubierto para evitar ser reconocido.

Sin decir una sola palabra al principio, el individuo se acercó de manera violenta, sacó una pistola de color negro que llevaba fajada en la cintura y la amenazó de muerte. Además, le advirtió que no intentara hacer nada porque supuestamente conocía el lugar donde vivía.

Ante el temor de resultar lesionada, la empleada retiró el cajón de la caja registradora y lo colocó frente al asaltante, quien tomó aproximadamente 800 pesos en efectivo y enseguida salió corriendo del negocio con dirección desconocida.

Después del robo, la trabajadora notificó lo ocurrido al encargado de la tienda y realizó el reporte al número de emergencias 911. Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al establecimiento para entrevistarse con la víctima e iniciar las diligencias correspondientes.

La Fiscalía General del Estado de Durango integró la carpeta de investigación para dar seguimiento al caso y revisar las cámaras de videovigilancia de la zona, con el objetivo de identificar y localizar al responsable del atraco.