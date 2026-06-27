Asaltan con pistola un Six en el fraccionamiento Barcelona; ladrón huyó en motocicleta

Un negocio de venta de cerveza y abarrotes fue escenario de un robo con violencia la tarde del viernes, cuando un sujeto armado irrumpió en el establecimiento y despojó al encargado de dinero en efectivo, mercancía y otros objetos de valor.

El atraco ocurrió alrededor de las 15:45 horas en el establecimiento denominado Tecate Six La Chispa, ubicado sobre la calle Madrid, casi esquina con bulevar Río Grande, en el fraccionamiento Barcelona.

De acuerdo con el reporte realizado al número de emergencias, un joven llegó al lugar a bordo de una motocicleta y, tras ingresar al negocio, amenazó al encargado con un arma de fuego para obligarlo a entregar el dinero y diversos artículos.

El presunto responsable logró apoderarse de una cantidad no especificada de efectivo, varias cajetillas de cigarros, un teléfono celular y un suplemento alimenticio, para posteriormente darse a la fuga.

La víctima indicó que el asaltante vestía una sudadera negra y pantalón del mismo color. Sin embargo, no pudo proporcionar mayores características de la motocicleta en la que escapó tras cometer el ilícito.

Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al establecimiento para tomar conocimiento de los hechos, recabar información y desplegar un operativo de búsqueda en la zona con el fin de localizar al responsable.

Asimismo, las autoridades iniciaron la integración de la carpeta de investigación correspondiente y exhortaron al afectado a formalizar la denuncia ante el Ministerio Público para dar seguimiento al caso.

Hasta el cierre del reporte no se había informado sobre personas detenidas, por lo que las investigaciones continúan para identificar y ubicar al presunto asaltante.