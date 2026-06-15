Asaltan dos tiendas de conveniencia en Durango, en una hora

La noche de este domingo se registraron dos robos con violencia en igual número de tiendas de conveniencia ubicadas en distintos puntos de la ciudad de Durango, hechos que ocurrieron con una hora de diferencia y que movilizaron a corporaciones de seguridad.

En la colonia Burócrata

El primer atraco fue reportado alrededor de las 22:00 horas en una sucursal ubicada sobre la avenida 5 de Febrero, en la colonia Burócrata, conocida como Oxxo Educación. De acuerdo con el reporte inicial, un hombre que vestía chamarra negra y short ingresó al establecimiento y presuntamente amagó al empleado con un arma de fuego.

Según la información recabada, el asaltante amenazó al trabajador y le exigió el dinero de las ventas, logrando apoderarse de aproximadamente cuatro mil pesos en efectivo antes de darse a la fuga con rumbo desconocido.

Al arribar al lugar, los agentes de la Fiscalía General del Estado de Durango se entrevistaron con el encargado de la tienda, quien indicó que el empleado que fue víctima directa del robo ya se había retirado al concluir su turno, por lo que se espera que las grabaciones de las cámaras de seguridad permitan obtener mayores datos sobre el presunto responsable.

En el barrio de Analco

Apenas una hora después, cerca de las 23:00 horas, se activó un nuevo reporte de robo con violencia en otra tienda de conveniencia, localizada en la esquina de las calles Juan E. García y Belisario Domínguez, en el barrio de Analco.

En este segundo caso, el presunto ladrón fue descrito como un hombre que portaba un suéter en tonos rojo y naranja, además de sombrero y capucha.

El individuo amenazó al cajero con sacar un arma de fuego y le exigió el dinero de la caja registradora.

De acuerdo con la información obtenida, el sujeto logró apoderarse de poco más de tres mil pesos en efectivo y posteriormente escapó. Tras el atraco, los empleados activaron el botón de pánico y siguieron el protocolo establecido para este tipo de incidentes.

En ambos casos, las autoridades señalaron que será el área jurídica de la empresa afectada la encargada de presentar las denuncias correspondientes ante el Agente del Ministerio Público, una vez que se obtengan y analicen los videos de vigilancia, los cuales podrían aportar elementos para la identificación de los responsables.