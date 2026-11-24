Un operador de transporte de carga fue víctima de un asalto violento durante la madrugada de este martes, en las inmediaciones de la caseta de cobro Garabitos, sobre la supercarretera Durango-Mazatlán.

El hecho fue reportado alrededor de las 00:30 horas, luego de que una persona solicitara la intervención de las autoridades tras recibir información sobre la agresión sufrida por uno de sus choferes.

Según lo manifestado por el reportante, el operador fue sorprendido por sujetos que lo obligaron a descender del tráiler que tenía bajo su responsabilidad.

Los agresores golpearon al transportista y posteriormente se lo llevaron del lugar, además de despojarlo de su cartera.

Después de la agresión, los responsables abandonaron al trabajador en otro punto de la carretera, desde donde pudo emprender el regreso hacia el sitio en el que se encontraba su vehículo.

Al momento de realizarse el reporte a través del número de emergencias 911, el operador ya se dirigía hacia el lugar donde había quedado el tráiler, según la información proporcionada por la persona que solicitó el auxilio.