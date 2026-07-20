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Asaltan otra tienda de conveniencia, ahora en Privada Aserradero

El asaltante portaba casco y un pasamontañas.

Asaltan otra tienda de conveniencia, ahora en Privada Aserradero

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REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un sujeto armado asaltó la noche de este domingo una tienda Oxxo ubicada en el fraccionamiento Privada Aserradero, en la ciudad de Durango.

El ladrón amenazó a la empleada con un arma de fuego corta para despojarla de dinero en efectivo y de su teléfono celular. El hecho fue reportado alrededor de las 21:00 horas.

De acuerdo con la información recopilada, el presunto responsable vestía chamarra negra, portaba un casco del mismo color y un pasamontañas para ocultar su identidad.

Tras cometer el robo huyó del lugar, por lo que corporaciones de seguridad implementaron un operativo para tratar de localizarlo.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: ASALTOS tienda, sujeto, robo, vestía

               

                
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