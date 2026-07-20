Asaltan otra tienda de conveniencia, ahora en Privada Aserradero

Un sujeto armado asaltó la noche de este domingo una tienda Oxxo ubicada en el fraccionamiento Privada Aserradero, en la ciudad de Durango.

El ladrón amenazó a la empleada con un arma de fuego corta para despojarla de dinero en efectivo y de su teléfono celular. El hecho fue reportado alrededor de las 21:00 horas.

De acuerdo con la información recopilada, el presunto responsable vestía chamarra negra, portaba un casco del mismo color y un pasamontañas para ocultar su identidad.

Tras cometer el robo huyó del lugar, por lo que corporaciones de seguridad implementaron un operativo para tratar de localizarlo.