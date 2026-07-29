Asaltan Six en la colonia Hipódromo; pistolero escapa con tres mil pesos en efectivo

Un sujeto armado asaltó la noche del martes un establecimiento Six ubicado en la colonia Hipódromo, en la ciudad de Durango, de donde logró apoderarse de tres mil pesos en efectivo antes de escapar a bordo de una motocicleta.

El atraco fue reportado alrededor de las 22:30 horas en el negocio localizado sobre la calle Tepehuanes, casi esquina con Las Américas. Al lugar acudieron elementos de seguridad, quienes se entrevistaron con el empleado, César Alberto, para recabar información sobre lo sucedido.

De acuerdo con el afectado, el presunto responsable llegó en una motocicleta negra sin placas de circulación. Al ingresar al establecimiento, pidió un cigarro y, momentos después, mostró un arma de fuego corta que llevaba fajada en la cintura, con la que lo amenazó para exigirle el dinero de la caja.

Ante el temor de resultar lesionado, el trabajador entregó aproximadamente tres mil pesos en efectivo, en billetes de diferentes denominaciones. Una vez obtenido el botín, el asaltante salió del negocio y huyó con rumbo a la colonia J. Guadalupe Rodríguez.

El empleado describió al responsable como un hombre que vestía ropa de color azul y portaba una gorra con visera. Con esos datos, las corporaciones policiacas implementaron recorridos de búsqueda en el sector, sin que se reportara su localización.

La Fiscalía General del Estado de Durango tomó conocimiento del caso e inició la carpeta de investigación correspondiente para tratar de identificar y detener al responsable del robo con violencia, además de analizar posibles imágenes de cámaras de videovigilancia instaladas en la zona.