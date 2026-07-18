Asaltan tienda de conveniencia en la colonia la Insurgentes; delincuente escapa con 900 pesos

Un establecimiento Oxxo ubicado en la colonia Insurgentes, en la ciudad de Durango, fue asaltado la noche de este viernes por un individuo que presuntamente intimidó a la empleada para apoderarse del dinero de las ventas y posteriormente darse a la fuga.

La alerta fue recibida a las 21:45 horas mediante el botón de pánico silencioso del negocio, ubicado sobre la calle Gerónimo Hernández, lo que movilizó a elementos de la Policía Investigadora de Delitos hacia el lugar.

Al arribar, los agentes se entrevistaron con Patricia Aurora, cajera del establecimiento, quien relató que minutos antes un hombre ingresó al local y se dirigió directamente al área del mostrador.

La trabajadora señaló que el sujeto vestía una chamarra negra tipo piel, llevaba una capucha color verde militar y mantenía parcialmente cubierto el rostro, lo que dificultó obtener una descripción más detallada de sus características físicas.

Según el testimonio de la empleada, el individuo le exigió que entregara el dinero de la caja y, durante el atraco, colocó una mano entre su ropa, a la altura de la cintura, simulando portar un arma, situación que provocó temor en la víctima.

Ante la amenaza, la cajera entregó aproximadamente 900 pesos en efectivo. Tras obtener el dinero, el presunto responsable salió del establecimiento y huyó con rumbo desconocido, mientras la empleada dio aviso a los propietarios del negocio y activó el protocolo de emergencia.

Elementos de la Policía Investigadora del Delito iniciaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y obtener indicios que permitan identificar al presunto asaltante, además de revisar posibles videograbaciones de seguridad que contribuyan a su localización.