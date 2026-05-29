Asaltan tienda de conveniencia en Las Bugambilias III; ladrón se llevó casi 10 mil pesos

La mañana de este jueves se registró un robo con violencia en una tienda de conveniencia ubicada en el fraccionamiento Las Bugambilias III de la ciudad de Durango, lo que generó movilización de corporaciones de seguridad.

El reporte ingresó al sistema de emergencias 911 alrededor de las 08:00 horas, indicando que un hombre armado con un cuchillo había asaltado la tienda Oxxo ubicada sobre la avenida San Juan de Letrán, a la altura de la calle Flor de Almendro.

De acuerdo con la información proporcionada por autoridades investigadoras, la empleada del establecimiento se encontraba en estado de crisis nerviosa tras el atraco, por lo que inicialmente no pudo proporcionar mayores detalles sobre el responsable.

Posteriormente, la trabajadora identificada como María de los Ángeles relató a los agentes que el presunto ladrón ingresó al negocio alrededor de las 07:30 horas y comenzó a hacer preguntas relacionadas con solicitudes de empleo para aparentar ser un cliente.

La víctima señaló que momentos después el sujeto sacó de entre sus ropas un cuchillo y la amenazó para exigirle el dinero de las cajas registradoras, indicándole que se hiciera a un lado.

El individuo logró apoderarse de aproximadamente 9 mil 800 pesos en efectivo, además de varias cajetillas de cigarros y las llaves del establecimiento, para luego darse a la fuga con rumbo hacia la calle Osmio.

Según la información recabada, el sospechoso fue descrito como un hombre de tez morena clara, complexión delgada y vestimenta oscura, aunque hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con el caso.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango acudieron al lugar para recabar evidencias e iniciar las indagatorias correspondientes, mientras representantes de la cadena comercial fueron exhortados a presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público.