Asaltan y golpean a conductor de plataforma en Durango; le apuntaron con una pistola en la cabeza

La noche del viernes, un conductor de plataforma digital fue víctima de un violento asalto en las inmediaciones del fraccionamiento Residencial Aranjuez, en la ciudad de Durango, donde dos sujetos armados lo despojaron de dinero en efectivo y un teléfono celular.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:00 horas sobre la calle Jesús Flores, casi esquina con Ignacio Ramírez. La víctima, identificada como Jonathan Elías Ramos Verdín, se encontraba trabajando a bordo de un vehículo que renta para prestar el servicio de transporte cuando fue interceptado por una motocicleta.

De acuerdo con el testimonio del afectado, dos hombres que viajaban en una motocicleta tipo cross, de colores azul, blanco y naranja, le cerraron el paso de manera repentina, obligándolo a detener la marcha.

Uno de los presuntos delincuentes descendió de la unidad y, empuñando una pistola, comenzó a amenazar al conductor, incluso colocándole el arma en la cabeza para intimidarlo y exigirle sus pertenencias.

El trabajador intentó resistirse al robo y evitar que le quitaran el automóvil; sin embargo, el agresor le propinó un golpe con la pistola en el rostro y la cabeza, provocándole lesiones y sangrado en la nariz.

Los asaltantes lograron apoderarse de aproximadamente tres mil 300 pesos en efectivo, además de un teléfono celular, para después emprender la huida con rumbo hacia unos terrenos cercanos al fraccionamiento.

Al sitio acudieron elementos de seguridad, quienes se entrevistaron con Jonathan Elías. La víctima describió a uno de los responsables como un hombre que vestía pantalón de mezclilla azul y playera negra.

El conductor manifestó a las autoridades que acudiría ante la delegación de la Fiscalía General del Estado de Durango para interponer la denuncia correspondiente por el delito de robo con violencia y las lesiones que le fueron ocasionadas durante el atraco.