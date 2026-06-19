Asaltan y golpean a un hombre en el fraccionamiento La Forestal; ingresó al HG450

Un hombre ingresó la noche de este jueves al Hospital General 450 de la ciudad de Durango luego de haber sido víctima de un presunto asalto con violencia en el fraccionamiento La Forestal, donde sufrió diversas lesiones.

El afectado fue identificado como Manuel de Jesús Ordaz Castañeda, de 60 años, con domicilio en la colonia Francisco Zarco, quien fue atendido por personal médico tras presentar múltiples golpes y una probable fractura en el costado derecho.

De acuerdo con la información recabada, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 18:00 horas, cuando caminaba por una de las calles del citado fraccionamiento.

En ese momento, fue interceptado por dos hombres desconocidos, quienes presuntamente le exigieron que entregara sus pertenencias. Al negarse, ambos comenzaron a golpearlo para someterlo.

Según su declaración, los agresores lograron despojarlo de una bolsa de una tienda departamental que contenía una caja con unos tenis marca Puma, color blanco con franja roja, así como de un teléfono celular Samsung.

Tras consumar el robo, los presuntos responsables huyeron con rumbo desconocido, mientras que el afectado, pese a las lesiones, logró llegar a un domicilio de la zona, donde una mujer identificada únicamente como María le brindó ayuda.

La ciudadana lo trasladó por sus propios medios al Hospital General 450, donde fue atendido por el personal médico en turno, quien lo diagnosticó como policontundido y con probable fractura costal derecha, permaneciendo bajo observación médica y con estado de salud reportado como estable.

Del caso tomaron conocimiento elementos de investigación y autoridades ministeriales, quienes ya realizan las diligencias correspondientes para identificar y localizar a los responsables del violento atraco.