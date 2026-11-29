Apenas las autoridades estatales habían dado a conocer la detención de un par de sujetos por robo con violencia, en donde uno de ellos, por lo menos, tenía dos ingresos al Cereso, cuando un hombre armado con una pistola perpetró un asalto durante la mañana de este sábado en una tienda de conveniencia de la capital duranguense, donde despojó a los trabajadores de dinero en efectivo y pertenencias personales.

El atraco fue reportado aproximadamente a las 08:30 horas del 28 de noviembre, en una sucursal de Oxxo ubicada sobre la avenida 20 de Noviembre , a la altura de la calle Fray García de Mendoza, en la colonia Nueva Vizcaya.

De acuerdo con lo manifestado por uno de los empleados, un individuo ingresó al establecimiento y exigió que le entregaran el dinero en efectivo.

El delincuente utilizó una pistola para amagar a los trabajadores , quienes fueron obligados a acceder a las exigencias del asaltante.

Además de apoderarse del efectivo del establecimiento, el sujeto despojó a los empleados de pertenencias personales, para posteriormente retirarse del lugar.

Tras lo sucedido, uno de los trabajadores realizó el llamado al número de emergencias 911, mediante el cual se alertó a las corporaciones policiacas sobre el atraco.

En el reporte no se precisó el monto del dinero sustraído ni el valor de las pertenencias robadas, tampoco se informó sobre la detención del presunto responsable.