Asaltantes en motocicleta atracan a mujeres en colonia Los Sauces

Dos mujeres fueron víctimas de un asalto durante la madrugada de este miércoles en la colonia Los Sauces, donde una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta las amenazó con un cuchillo, las agredió físicamente y las despojó de dinero en efectivo, tarjetas bancarias y objetos personales.

El reporte fue recibido alrededor de las 04:30 horas a través del sistema de emergencias. La denunciante, identificada como América, informó que los hechos ocurrieron cuando ella, su hermana y una amiga se encontraban al exterior de un domicilio ubicado sobre avenida Circuito Interior, cerca de la calle Nazas, mientras esperaban un vehículo de plataforma.

De acuerdo con la versión proporcionada por la afectada, el Uber tardaba en llegar, por lo que comenzaron a caminar unos metros cuando fueron interceptadas por un hombre y una mujer que viajaban en una motocicleta de color negro.

La denunciante señaló que alcanzó a observar que el conductor vestía una sudadera negra y portaba una mariconera color verde, mientras que la mujer llevaba un mayón de colores y una blusa floreada. Esta última descendió de la motocicleta empuñando un cuchillo para intimidarlas.

Al ver el arma, una de las jóvenes logró correr del lugar, mientras que América y su amiga permanecieron en el sitio. Fue entonces cuando la agresora presuntamente le propinó una patada en el estómago y le arrebató una bolsa negra que contenía tarjetas de BanCoppel, aproximadamente 850 pesos en efectivo, llaves y diversos artículos personales.

Tras cometer el robo, los presuntos responsables escaparon a bordo de la motocicleta con rumbo desconocido.

Las afectadas indicaron que momentos después solicitaron apoyo a una patrulla que circulaba por el sector; sin embargo, no proporcionaron el número de la unidad ni solicitaron atención médica, pese a las agresiones sufridas.

La denunciante manifestó a las autoridades, vía telefónica, que se encontraba resguardada en un domicilio y que más adelante acudiría a la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia formal, ya que debido al estado emocional en el que se encontraba, prefirió no proporcionar más información en ese momento.