Durango

Asambleas Informativas

'Asambleas Informativas fortalecen la unidad de Morena y la defensa de la soberanía nacional'

Iván Gurrola reconoce a Lulú García por llevar el mensaje de la 4t en todo Durango. 

'Asambleas Informativas fortalecen la unidad de Morena y la defensa de la soberanía nacional'

'Asambleas Informativas fortalecen la unidad de Morena y la defensa de la soberanía nacional'

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Las Asambleas Informativas en Defensa de la Soberanía Nacional impulsadas por Morena fortalecen la organización ciudadana y consolidan la unidad del movimiento en torno al proyecto de nación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó el coordinador de regidores de Morena en Durango, Luis Iván Gurrola Vega.

Iván Gurrola reconoció el liderazgo de la presidenta estatal de Morena en Durango, Lulú García Garay, quien ha encabezado la estrategia de organización de estas Asambleas Informativas en la entidad, recorriendo municipios y fortaleciendo la estructura territorial del partido para acercar el mensaje del movimiento a las y los duranguenses.

“Morena nació para caminar junto al pueblo y escuchar sus necesidades. Estas asambleas son una muestra de que nuestro movimiento mantiene un diálogo permanente con la ciudadanía y de que la defensa de la soberanía nacional se construye con información, organización y participación”, expresó.

Al reunirse con vecinos de Contreras Durango,  Gurrola Vega, recalcó que el momento que vive el país exige unidad para respaldar las políticas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, las cuales dijo, buscan fortalecer la independencia de México y consolidar el desarrollo económico  de nuestra nación.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: morena Iván Gurrola Morena, presidenta, Informativas, Durango,

               

                
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