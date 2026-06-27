Asegura FGR nueve máquinas tragamonedas durante cateo en la ciudad de Durango

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró nueve máquinas tragamonedas durante un cateo realizado en un inmueble de la colonia San Carlos, en la ciudad de Durango, como parte de una investigación por la probable violación a la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

La diligencia fue autorizada por un Juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, luego de que el Ministerio Público Federal reuniera los elementos necesarios para solicitar la orden de cateo dentro de la carpeta de investigación.

El operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado sobre la calle San Juan, donde participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Coordinación de Servicios Periciales, bajo la conducción del agente del Ministerio Público Federal.

Durante la inspección, las autoridades localizaron y aseguraron nueve máquinas tragamonedas que presuntamente operaban de manera irregular, además de que el inmueble quedó bajo resguardo como parte de las investigaciones.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la representación social federal, que continuará con la integración de la carpeta de investigación para determinar las responsabilidades legales que correspondan.