Asegura Sheinbaum que habrá electricidad en cada rincón de Durango

En su visita a Durango para presentar los resultados del Gobierno de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que no solo están los beneficios para Durango a través de los programas sociales, pues también hay avances en los apoyos al campo, vivienda, caminos y electricidad.

Apuntó que quedará atrás el hecho de conectar la luz en las comunidades mientras está presente un evento del Gobierno Federal y que estas se queden sin electricidad cuando la presidenta se va.

Sheinbaum Pardo recordó que la primera vez que visitó la entidad ya como presidenta, y viajó a la sierra, donde se conectó una planta electrica, por lo que ahora va a iniciar una nueva central de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad en Lerdo, entre otras inversiones.

“Estamos haciendo una inversión de 500 millones de pesos para el beneficio de 22 mil habitantes en la Sierra de Durango. Llevamos ya el 75 por ciento de avance para llevar electricidad a cada rincón del estado”.

RESPALDO AL CAMPO

En cuanto al campo, habló sobre el apoyo a los ganaderos con un nuevo Centro Integral de Producción de Carne, el apoyo a los productores de frijol y la planta cribadora, además de la compra directa a los productores.

Para los pueblos originarios de la entidad, mencionó el desarrollo del Plan de Justicia y el beneficio a comunidades con el llamado FAISPIAM, que es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, un esquema de presupuesto directo para las comunidades indígenas.

Destacó que son 11 nuevos caminos artesanales , que representan más de 58 kilómetros en comunidades rurales.

OBRAS Y VIVIENDA

“Estamos dándole conservación a toda la red federal de carreteras. Inauguramos la planta potabilizadora Guadalupe Victoria, estamos terminando Agua Saludable para La Laguna, estamos haciendo algo histórico que había pedido Durango a muchos gobiernos y que ahora es una realidad: la presa El Tunal II”.

En materia de vivienda, bajo el programa de Vivienda para el Bienestar, indicó que se están construyendo 32 mil 600 viviendas para personas que ganan menos de dos salarios mínimos , proyecto que registra un avance del 25 por ciento.

En Durango, alrededor de 82 mil familias derechohabientes del Infonavit, dijo, se beneficiaron con la reestructuración de créditos impagables, y se registran al menos 15 mil predios regularizados.

En cuanto a obras en el sector educativo, señaló que hay ampliaciones de preparatorias y una reconversión, pues hay más planteles de educación media superior "porque todos los jóvenes deben estar en la escuela".