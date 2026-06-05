Detienen a hombre, aseguran camioneta, armas y radios tras persecución en Durango

Una camioneta sospechosa desató toda una movilización de corporaciones federales y locales, que derivaron en la detención de una persona, el aseguramiento del vehículo, armas y radios.

El hecho se derivó de una persecución iniciada por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, que le marcaron el alto a una camioneta línea RAM, color azul, doble cabina, con vidrios polarizados, cuyo conductor hizo caso omiso y se dio a la fuga por calle Nazas hasta meterse al estacionamiento del centro comercial ubicado en el cruce con el bulevar Enrique Carrola Antuna.

Fue ahí donde los elementos castrenses lo alcanzaron. Algunos videos difundidos en redes sociales exhibieron que hubo disparos, a pesar de que la Secretaría de Seguridad Pública estatal pretendió negar las detonaciones.

Posteriormente, se inició la inspección que permitió determinar que la camioneta contaba con reporte de robo, y el hallazgo de radios de comunicación y armas de fuego.

Al lugar acudieron más unidades de la Guardia y el Ejército, así como de la Policía Estatal y Fiscalía General del Estado, lo que generó una gran expectación en torno a este episodio que se prolongó por espacio de una hora. Vecinos y automovilistas se acercaron para apreciar la movilización, ante la versión de que había incluso una persona sin vida, lo cual fue descartado.

Después del aseguramiento las corporaciones se retiraron llevándose la camioneta involucrada, pero llamó la atención que, lejos del protocolo de decomiso que debe hacerse por un Ministerio Público Federal y con apoyo de una grúa, se la llevaron circulando y escoltada por camionetas del Ejército.