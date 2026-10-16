Aseguran 1.3 toneladas de metanfetamina en laboratorio clandestino de Durango

Un laboratorio clandestino utilizado para la elaboración de drogas sintéticas fue localizado y desmantelado en el estado de Durango, durante un operativo de fuerzas federales en el que se aseguraron aproximadamente 1.3 toneladas de metanfetamina, además de miles de litros de sustancias químicas utilizadas para su producción.

La intervención fue encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de las acciones para combatir la producción y distribución de drogas en el país.

Durante la inspección del inmueble, los elementos federales localizaron aproximadamente 4 mil 500 litros de precursores químicos, así como 2 mil 902 kilogramos de sustancias químicas sólidas, materiales que presuntamente eran utilizados para la fabricación de metanfetamina.

En el lugar también fue asegurado equipo empleado para el procesamiento y elaboración de drogas sintéticas, por lo que las autoridades procedieron a la inhabilitación del laboratorio clandestino, con la finalidad de impedir que continuara operando.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades federales, este aseguramiento representa un golpe a la capacidad de producción de las organizaciones criminales dedicadas a la fabricación y comercialización de sustancias ilícitas, al impedir que una importante cantidad de droga llegue a las calles.

Hasta el momento no se ha precisado el municipio de Durango donde fue localizado el laboratorio, ni se ha informado sobre personas detenidas durante la intervención. Se espera que las autoridades federales proporcionen mayores detalles sobre el operativo y el destino de las sustancias aseguradas.