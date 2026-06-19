Aseguran 15 kilos de metanfetamina y detienen a una persona en Cuencamé

Como parte de las acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, autoridades federales lograron el aseguramiento de 15 kilogramos de metanfetamina y la detención de una persona en el municipio de Cuencamé.

De acuerdo con el informe oficial correspondiente al 18 de junio de 2026, el operativo se llevó a cabo sobre la carretera Federal 40, en el tramo Durango-Torreón, donde participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Durante la intervención, los agentes federales detectaron una situación irregular que derivó en la inspección de una maleta, en cuyo interior localizaron la droga sintética, por lo que procedieron al aseguramiento del narcótico y a la detención de una persona presuntamente relacionada con el hecho.

La sustancia y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien dará seguimiento a las investigaciones para determinar el origen y destino de la droga.

Estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por el Gobierno de México, la cual contempla labores de inteligencia, investigación y coordinación entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Además de Durango, durante la jornada del 18 de junio se reportaron operativos con detenciones y aseguramientos de armas y droga en entidades como Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.