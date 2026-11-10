Aseguran 35 toneladas de precursor para drogas en carretera Mazatlán–Culiacán; hay tres detenidos

Un tractocamión que circulaba rumbo a Mazatlán fue interceptado por fuerzas federales durante un recorrido de vigilancia sobre la carretera libre que conecta al puerto con Culiacán. La revisión permitió localizar un cargamento de sustancias químicas y derivó en la detención de sus tres ocupantes.

De acuerdo con un comunicado del Gabinete de Seguridad, fueron aseguradas aproximadamente 35 toneladas de un precursor químico utilizado para elaborar drogas sintéticas, como parte de las acciones del Operativo Mazatlán.

El cargamento iba en una caja refrigerada

La intervención ocurrió sobre la carretera federal libre 15 Mazatlán–Culiacán, a la altura del kilómetro 033+450, en el sentido que conduce hacia Mazatlán.

En ese punto, los efectivos marcaron el alto a un tractocamión acoplado a una caja refrigerada para realizar una inspección de seguridad.

Durante la revisión encontraron 18 tarimas con bultos de una sustancia química granulada que, según el reporte oficial, se utiliza para la elaboración de metanfetamina.

Del total, 16 tarimas transportaban dos toneladas cada una, mientras que las dos restantes llevaban una tonelada y media por unidad, para sumar las 35 toneladas reportadas.

Las autoridades no precisaron el nombre del compuesto químico asegurado, ni informaron el origen o destino final del cargamento.

Seguridad

Tres personas quedaron a disposición del Ministerio Público

Las tres personas que viajaban en el tractocamión fueron detenidas y, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación.

El comunicado no proporcionó sus identidades ni señaló una presunta relación con algún grupo delictivo.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Servicio de Protección Federal, en coordinación con Defensa, Marina, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.