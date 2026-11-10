Aseguran a cachorro de león que viajaba en camioneta por Aguascalientes

Un reporte ciudadano movilizó a policías al norte de la capital de Aguascalientes. Quienes dieron el aviso habían visto a un animal asomarse por la ventanilla de una camioneta roja que circulaba por el fraccionamiento Bosques del Prado Norte.

Elementos del Grupo Motorizado Centauro localizaron la Ford F-150 en la calle Sierra de la Canela. Al revisar el vehículo encontraron a un cachorro de león africano de aproximadamente ocho meses, que viajaba con tres hombres de 21, 22 y 29 años.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que la revisión ocurrió el 4 de noviembre. Durante la intervención, los ocupantes no presentaron documentos que acreditaran la posesión legal del ejemplar ni el plan de manejo autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Los tres fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

La Profepa ya había recibido dos denuncias

Desde agosto, la Profepa había atendido dos denuncias ciudadanas por la posesión de un león en Aguascalientes. En esas diligencias, el personal de la dependencia no encontró al animal en poder de la persona señalada.

Tras la detención, la Procuraduría informó que los datos recabados coincidían con los de la persona denunciada previamente, por lo que integrará un expediente administrativo.

El cachorro quedó bajo resguardo de la Profepa y fue trasladado a una instalación autorizada por la Semarnat para su cuidado temporal.

¿Qué sanciones prevé la ley?

La Ley General de Vida Silvestre contempla multas de 50 a 50 mil UMA por poseer fauna silvestre sin acreditar su procedencia legal. Si se acredita el delito federal de posesión o traslado ilícito de una especie regulada por un tratado internacional, como el león africano, el Código Penal Federal prevé de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3 mil días multa.