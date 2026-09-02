Aseguran AK-47, cartuchos y droga tras persecución a motociclista en Tamazula

Durante un recorrido de prevención y vigilancia realizado por corporaciones de los tres niveles de gobierno, fue localizado armamento, cartuchos y presunta droga en la localidad Los Tejabanes, perteneciente a la Junta Municipal del Durazno, en el municipio de Tamazula.

Los hechos ocurrieron cuando los elementos de seguridad detectaron a un motociclista que circulaba a alta velocidad por uno de los caminos de la zona.

Al percatarse de la presencia de las unidades oficiales, el individuo arrojó al suelo un arma larga y una mochila, para posteriormente internarse entre la maleza y escapar de los agentes.

Tras inspeccionar el área, los elementos localizaron un fusil tipo AK-47, marca Century Arms Georgia, calibre 7.62 por 39 milímetros.

Dentro de la mochila, de color rojo, fueron encontrados 80 cartuchos útiles y siete cargadores, además de un cargador para cartuchos calibre .38 Súper.

Asimismo, se localizaron tres bolsas de plástico que contenían hierba seca con características similares a la marihuana, por lo que todo lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente.

Las corporaciones mantienen los recorridos de vigilancia en esta zona de las quebradas, ubicada en la frontera con el estado de Sinaloa, como parte de las acciones coordinadas para reforzar la seguridad.