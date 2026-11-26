Tres armas de fuego, cartuchos y aproximadamente 385 litros de presunto hidrocarburo fueron asegurados por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), durante un cateo realizado en un inmueble del municipio de Lerdo, Durango, donde presuntamente se comercializaba combustible.

La intervención de las autoridades federales derivó de una denuncia ciudadana recibida vía telefónica por personal de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en su subsede de Gómez Palacio.

El denunciante manifestó que en una propiedad ubicada en el ejido La Loma, perteneciente al municipio de Lerdo, se llevaba a cabo la venta de combustible sin contar con las medidas de seguridad correspondientes.

A partir de dicha información, el agente del Ministerio Público de la Federación inició una carpeta de investigación por la probable violación a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, además de solicitar una orden de cateo.

Una vez obtenida la autorización judicial, elementos de la Policía Federal Ministerial ingresaron al inmueble, mientras que efectivos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional se encargaron de brindar seguridad en los alrededores de la propiedad.

Durante la revisión fueron localizadas tres armas de fuego, 11 cartuchos útiles y nueve bidones de material sintético, con capacidad de 50 litros cada uno, en cuyo interior había aproximadamente 385 litros de un líquido de color amarillo.

Tanto el inmueble como las armas, los cartuchos y el presunto hidrocarburo quedaron asegurados y a disposición del Ministerio Público de la Federación, instancia que continúa con las investigaciones relacionadas con la probable comisión de delitos en materia de hidrocarburos.