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Justicia

OPERATIVO

Aseguran armas y lanzagranadas en movilización en anillo periférico de Durango 

Durante la primera semana de junio Durango capital vivió dos intensos operativos; uno de ellos con tres fallecidos.

Aseguran armas y lanzagranadas en movilización en anillo periférico de Durango 

Aseguran armas y lanzagranadas en movilización en anillo periférico de Durango 

REDACCIÓN WEB
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Durante el mediodía de este lunes 8 de junio, se reportó una intensa movilización de corporaciones federales sobre la salida a Mezquital, lo que generó alerta en los duranguenses tras los operativos registrados la semana pasada en la capital. 

Según la información que ha trascendido, elementos de la Guardia Nacional habría hecho el alto a un conductor que viajaba a bordo de una Suburban blanca, sin embargo, al notar la presencia de estos, intentó darse a la fuga. 

Esto derivó en una persecución por la zona, la cual terminó cerca del anillo periférico y tras la revisión de la unidad, se logró asegurar un arsenal: varias armas largas, lanzagranadas y varias granadas. 

Quien conducía la camioneta, del cual se desconoce su identidad, fue detenido y tanto él como lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. 

En breve más información...


Créditos: Euskera
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Escrito en: operativo Durango detención armas largas lanzagranadas, movilización, armas, varias

               

                
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