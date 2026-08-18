Aseguran arsenal con más de 300 explosivos improvisados en El Rosario, Sinaloa 

Durante un intenso operativo realizado por la Secretaría de Marina en el estado de Sinaloa, se logró asegurar más de artefactos explosivos improvisados y material explosivo.

Los hechos ocurrieron en el municipio de El Rosario, Sinanloa, cuando elementos de esta corporación federal catearon aglunos inmuebles y lograron encontrar esta incidencia delictiva.

Según el informe publicado por le Gabinete de Seguridad, fue posible asegurar más de 300 artefactos explosivos improvisados y cerca de 300 kilogramos de explosivos.

Todo fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes se encargará del proceso judicial y de destrucción.

Aunque este fue un hallazgo significativo, en el municipio de Culiacán se logró asergurar cuatro vehículos con blindaje artesanal, conocidos popularmente como "mostruos", mismos que contaba con reporte de robo.

En el reporte emitido por autoridades no se especifica si hubo alguna persona detenida o enfrentamientos registrados.

¿Dónde está El Rosario?

Este municipio se localizar en la zona sur del estado de Sinaloa, el lugar más cercano es el puerto de Mazatlán a unos 64 kilómetros.