Aseguran artefactos bélicos durante cateo a otro inmueble en Durango

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Federal en Durango, ejecutó una orden de cateo en un inmueble donde fueron localizados y asegurados diversos artefactos bélicos.

La intervención se realizó luego de que el Ministerio Público Federal iniciara una carpeta de investigación por información que señalaba la posible presencia de ese tipo de objetos en el interior del domicilio.

Con los datos recabados durante la investigación, la autoridad federal solicitó y obtuvo de un juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio la autorización para llevar a cabo la diligencia.

Durante el cateo, el personal participante aseguró los artefactos localizados en el inmueble, mismos que fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial para las investigaciones correspondientes.

Los indicios quedaron bajo resguardo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), instancia que dará continuidad a las indagatorias para determinar su procedencia y deslindar las responsabilidades que correspondan.

En el operativo participaron agentes del Ministerio Público Federal y peritos de la Coordinación de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias ministeriales en el lugar.

La seguridad perimetral estuvo a cargo de elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, quienes brindaron apoyo durante la ejecución de la orden judicial.