Justicia

GABINETE DE SEGURIDAD

Aseguran artefactos explosivos y más de 4 mil cartuchos en un inmueble en Tamazula

Los aseguramientos forman parte de las acciones realizadas por el Gabinete de Seguridad.

Aseguran artefactos explosivos y más de 4 mil cartuchos en un inmueble en Tamazula

Aseguran artefactos explosivos y más de 4 mil cartuchos en un inmueble en Tamazula

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Elementos Federales aseguraron 43 artefactos explosivos durante un cateo realizado en un inmueble del municipio de Tamazula, Durango, como parte de las acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

El operativo fue realizado por personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Ejército Mexicano y Guardia Nacional, quienes localizaron los artefactos durante la intervención del inmueble.

De acuerdo con el reporte oficial, las acciones se llevaron a cabo entre el 7 y 9 de agosto, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, como parte de los operativos implementados contra actividades delictivas.

En otro hecho, elementos del Ejército Mexicano realizaron un aseguramiento en el municipio de Pueblo Nuevo, donde localizaron un importante número de cartuchos y artefactos explosivos improvisados.



En ese punto fueron asegurados cuatro mil 100 cartuchos, además de 14 artefactos explosivos improvisados, los cuales quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.


Estos aseguramientos forman parte de las acciones efectuadas por el Gabinete de Seguridad en distintos estados del país, donde se reportaron detenciones, cateos y decomisos de armas de fuego y diversos tipos de droga.


Las autoridades no informaron sobre personas detenidas relacionadas con estos aseguramientos en Durango. Los objetos decomisados quedaron bajo resguardo ministerial para las investigaciones correspondientes.






               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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