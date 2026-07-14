Aseguran cargadores, cartuchos y blindaje artesanal en dos cateos en Durango

Como parte de las acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, autoridades federales realizaron dos cateos en la ciudad de Durango, donde aseguraron cargadores, cartuchos útiles y equipo de protección de fabricación artesanal.

De acuerdo con el informe oficial correspondiente al 13 de julio de 2026, los operativos se desarrollaron en las colonias Lázaro Cárdenas y La Campana , con la participación de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República.

Durante las diligencias, las fuerzas federales localizaron y aseguraron siete cargadores para arma de fuego, así como 122 cartuchos de diversos calibres , los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.

En los inmuebles también fue encontrado un casco y seis piezas de blindaje artesanal, equipo que presuntamente podría estar relacionado con actividades de grupos delictivos que operan en la región.

Las acciones forman parte de la estrategia permanente para combatir la delincuencia organizada mediante operativos coordinados entre las instituciones de seguridad federales y la Fiscalía General de la República.

Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre personas detenidas durante los cateos, mientras continúan las investigaciones para establecer el origen del material asegurado y su posible vinculación con hechos delictivos.