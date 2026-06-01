Aseguran casi una tonelada de metanfetamina oculta en cargamento de jícamas en Gómez Palacio

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron aproximadamente 916 kilogramos de una sustancia con características de metanfetamina que era transportada en un tractocamión cargado con jícamas.

La acción fue resultado de una denuncia anónima que permitió iniciar una investigación por parte de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Durango.

Como parte de las indagatorias, agentes de la Agencia de Investigación Criminal se desplegaron en las inmediaciones de la carretera León Guzmán, en el municipio de Gómez Palacio, donde ubicaron la unidad señalada.

Durante la revisión del tractocamión con caja refrigerada, los elementos federales detectaron un compartimento oculto debajo del sistema de refrigeración, donde se encontraba la probable droga.

El vehículo era conducido por Manuel, quien fue detenido en flagrancia. Además, se informó que la unidad procedía del estado de Nayarit y tenía como destino final la ciudad de Tijuana, Baja California.

Las autoridades detallaron que la sustancia ilícita estaba escondida entre 369 cajas y contenedores de plástico utilizados para transportar la carga de jícamas, con la intención de evitar su detección.

El detenido, el tractocamión y la presunta metanfetamina quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que continuará con las investigaciones y determinará la situación legal del conductor.