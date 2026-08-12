Aseguran cuatro camionetas pickup abandonadas en El Durazno, Tamazula

Cuatro vehículos fueron localizados y asegurados durante un operativo de prevención y vigilancia realizado en la localidad de Santa Gertrudis, perteneciente a la comunidad de El Durazno, en el municipio de Tamazula, Durango.

El hallazgo se realizó durante un recorrido en el que participaron elementos de la Policía Estatal y Policía Municipal, a través del Mando Coordinado, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, las unidades se encontraban abandonadas y sin ninguna persona a su cargo. Al verificar sus datos en el sistema, los cuatro vehículos contaban con denuncias de robo vigentes.

Las unidades recuperadas son:

Una Mitsubishi modelo 2016, de color blanco, con reporte de robo en Sinaloa del 5 de mayo de 2023.

Una Chrysler modelo 2011, color negra, con reporte de robo en Chihuahua del 6 de julio de 2025.

Una Nissan modelo 2012, de color blanca, reportada como robada en Sinaloa el 1 de julio de 2024.

Una Nissan modelo 2014, color blanca, con reporte de robo en Sinaloa del 8 de julio de 2015.

Las cuatro unidades corresponden a vehículos tipo pickup.

Tras la localización de los vehículos, las corporaciones establecieron un perímetro de seguridad para realizar una inspección en busca de objetos ilícitos que pudieran representar algún riesgo.

La revisión estuvo a cargo de elementos de la Guardia Nacional, y no se localizaron objetos peligrosos al interior de los automóviles.

Las cuatro unidades fueron aseguradas y trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango, donde quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones e integrar la carpeta correspondiente.