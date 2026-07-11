Aseguran dos tigres blancos en Durango; operativo federal deriva de una denuncia

La presencia de dos tigres blancos en un domicilio de la colonia La Huerta, en la ciudad de Durango, movilizó este sábado a corporaciones federales, luego de que una denuncia derivara en un cateo autorizado por un juez.

Como resultado del operativo, ambos ejemplares fueron asegurados junto con el inmueble donde permanecían, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación por un posible delito contra la biodiversidad.

Una denuncia originó la investigación

De acuerdo con la información difundida por autoridades federales, el procedimiento comenzó tras la presentación de una denuncia relacionada con la posible posesión irregular de fauna silvestre protegida .

A partir de ello, un agente del Ministerio Público Federal solicitó y obtuvo una orden de cateo para inspeccionar el inmueble ubicado en la colonia La Huerta.

En el despliegue participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y personal especializado, quienes ingresaron al domicilio para ejecutar la diligencia judicial. Durante la revisión localizaron dos tigres blancos, los cuales fueron asegurados por las autoridades competentes.

¿Qué pasará con los felinos?

Tras el aseguramiento, tanto los dos ejemplares como el inmueble quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que continuará con las investigaciones para determinar si existían los permisos correspondientes para su posesión o si se configura algún delito previsto en la legislación ambiental mexicana.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han revelado la identidad de los propietarios del predio . Tampoco se ha dado a conocer el destino inmediato de los animales, aunque este tipo de especies suelen ser canalizadas a instalaciones autorizadas para garantizar su bienestar mientras concluye el proceso legal.

Con este nuevo aseguramiento, las autoridades federales reiteran que continuarán investigando posibles delitos contra la biodiversidad y supervisando que la tenencia de fauna silvestre cumpla con las disposiciones legales vigentes.