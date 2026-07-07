Aseguran explosivo, municiones y vehículos durante cateo a inmueble en colonia Dolores del Río

La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de cateo en un inmueble de la colonia Dolores del Río, en la ciudad de Durango, donde aseguró un artefacto explosivo, cargadores, cartuchos de distintos calibres, un dron, cuatrimotos y varios vehículos.

La diligencia fue resultado de una denuncia recibida a través de la Ventanilla Única de Atención (VUA), en la que un elemento de la Guardia Nacional informó sobre la presunta comisión de actividades delictivas en ese domicilio.

Con base en las investigaciones iniciadas por el posible delito de posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, el Agente del Ministerio Público de la Federación solicitó a un juez la orden de cateo, la cual fue concedida y posteriormente cumplimentada.

Durante la intervención, elementos de la Policía Federal Ministerial localizaron y aseguraron un artefacto explosivo, dos cargadores, 78 cartuchos útiles de diferentes calibres, un dron, dos cuatrimotos y cuatro vehículos que quedaron a disposición de la autoridad federal.

Las acciones fueron coordinadas por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Durango, instancia que integró la carpeta de investigación y obtuvo el mandamiento judicial para ingresar al inmueble.

El operativo fue encabezado por el Ministerio Público Federal con el apoyo de agentes de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, quienes realizaron la inspección y el aseguramiento de los indicios encontrados en el lugar.

Para garantizar la seguridad durante el cateo, personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional estableció un perímetro de vigilancia en los alrededores del inmueble mientras se desarrollaban las diligencias.

La FGR informó que los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar su procedencia, el posible uso que se les daba y deslindar las responsabilidades correspondientes.