Aseguran fabrica de explosivos improvisados, en Tamazula

Como parte de las acciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, fuerzas federales realizaron un aseguramiento de material explosivo en el municipio de Tamazula, Durango, donde localizaron decenas de artefactos y sustancias utilizadas para la fabricación de explosivos.

De acuerdo con el informe oficial correspondiente a las acciones del 22 de julio, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano desplegaron un operativo en esa región de la entidad, logrando el aseguramiento de 35 artefactos explosivos improvisados.

Durante la intervención también fueron localizados 42 tubos de plástico, además de dos costales con tubos de plástico que contenían sustancias químicas explosivas, así como seis cajas con material explosivo , todo ello presuntamente utilizado para la elaboración de artefactos de alto riesgo.

El material asegurado fue puesto bajo resguardo de las autoridades federales para su análisis y posterior destrucción, siguiendo los protocolos establecidos para el manejo de explosivos.

Estas acciones forman parte de la estrategia permanente de seguridad que mantienen las fuerzas federales en distintas regiones del estado de Durango, particularmente en zonas consideradas de atención prioritaria.

El Gabinete de Seguridad informó que, además de las acciones realizadas en Durango, durante la misma jornada se llevaron a cabo operativos en los estados de Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, con resultados en materia de detenciones y aseguramientos de armas y droga.