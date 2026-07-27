Aseguran gasolineras, combustible y cajas fuertes en Durango tras cuatro cateos federales

Como parte de las acciones realizadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México entre el 24 y el 26 de julio de 2026, autoridades federales ejecutaron cuatro órdenes de cateo en el estado de Durango, con un importante aseguramiento de estaciones de servicio, hidrocarburos, dinero en efectivo y equipo utilizado para la operación de los establecimientos.

De acuerdo con el informe oficial, en el operativo de este 24 de julio del 2026 participaron elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR), quienes intervinieron de manera coordinada cuatro estaciones de servicio ubicadas en la entidad.

Durante las diligencias fueron aseguradas las cuatro gasolineras, además de 36 bombas despachadoras , como parte de las investigaciones que realizan las autoridades federales por posibles irregularidades relacionadas con la comercialización de combustibles.

El reporte detalla que también fueron asegurados 93 mil 926 litros de gasolina y 42 mil 46 litros de diésel , volúmenes que quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Además del combustible, los agentes federales decomisaron dinero en efectivo, cuatro cajas fuertes, 12 terminales de punto de venta, siete unidades centrales de procesamiento (CPU), cuatro tabletas electrónicas y tres equipos de videograbación (DVR), los cuales serán analizados como parte de la carpeta de investigación.

Las acciones forman parte de la estrategia nacional de combate a los delitos relacionados con hidrocarburos, impulsada por el Gabinete de Seguridad, mediante operativos coordinados entre las fuerzas federales en distintas entidades del país.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han precisado la ubicación de las estaciones de servicio intervenidas. Se espera que conforme avancen las investigaciones la Fiscalía General de la República dé a conocer mayores detalles sobre el caso.