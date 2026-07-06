Aseguran más de 7.7 millones de pesos y armas en cateo en Durango

Más de 7.7 millones de pesos en efectivo, armas de fuego, cartuchos y equipo táctico fueron asegurados por autoridades federales durante un cateo realizado en un domicilio de la colonia Valle Verde, al sur de la ciudad de Durango.

La acción formó parte de las operaciones coordinadas del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, que durante los días 3, 4 y 5 de julio efectuó detenciones, cateos y aseguramientos en diversos estados del país, entre ellos Durango.

De acuerdo con el informe oficial, en el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República, quienes ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en dicha colonia.

Durante la diligencia fueron asegurados 7 millones 756 mil 522 pesos en efectivo, distribuidos en billetes de diferentes denominaciones, además de cuatro armas cortas.

Asimismo, las autoridades localizaron cuatro cargadores abastecedores y un total de 155 cartuchos útiles, los cuales quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial federal como parte de la investigación.

En el inmueble también fue encontrado diverso equipo táctico, aunque el reporte oficial no precisó la cantidad ni las características del material asegurado.

Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre personas detenidas durante el cateo ni revelaron detalles sobre la investigación que dio origen a la intervención en el domicilio.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, dependencia que continuará con las indagatorias correspondientes para determinar el origen del dinero, las armas y el equipo localizado.